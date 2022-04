Heard vs Depp w telewizji. Każdy będzie mógł obejrzeć proces

Rozwód Johnny’ego Deppa i Amber Heard był jednym z najgłośniejszych w Hollywood, przynajmniej w ostatnich latach. Gwiazdor i jego młoda żona sprawiali wrażenie dobranej pary, ale szybko okazało się nie tylko, że miłość równie prędko się skończyła co wybuchła, ale również, że każda ze stron nie miała zamiaru popuścić drugiej podczas rozwodu. Zarówno Depp, jak i Heard, nie szczędzili wzajemnych zarzutów, argumentowanych co raz to bardziej drastycznymi, a nawet obrzydliwymi dowodami. Ostatecznie para się rozwiodła, ale to nie zakończyło ani sporu, ani batalii między nimi.