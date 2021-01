Amerykańskie gwiazdy zszokowane protestem w Kapitolu. "Chore i smutne"

Nie tylko Elliot Page. Osoby transpłciowe w show-biznesie

"Jako obywatelka Stanów Zjednoczonych, córka i siostra weteranów, wstydzę się tego, co się dzieje w Waszyngtonie. Hipokryzja, wstyd, zażenowanie. Niepatriotyczne, obłudne owce pijące truciznę Koola. To smutny dzień dla Ameryki" - napisała piosenkarka Pink.

"Niewyobrażalne, haniebne, wstrząsające, ale bez niespodzianki. Tak wiele osób ponosi za to odpowiedzialność. Ty wiesz, kim jesteś. Odrzuciłeś brutalną, dzielącą i okrutną retorykę. Tchórze robili wymówki. On\wy nie jesteście przywódcami. My spróbujemy to odbudować. Wy próbujcie żyć ze sobą" - napisała na Twitterze.

Aktorka Leah Remini dodała, że "to co widzę, jest chore i smutne na tak wielu poziomach". Z kolei Ashton Kutcher wezwał do zaprzestania protestów. "Wspieraj pokojowe przejęcie władzy! To jest bycie patriotą" - orzekł.