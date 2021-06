Amy Schumer nie kryła zdziwienia. Jej "sobowtór" zabił człowieka

Okazuje się, że blondynka z więziennym tatuażem nazywa się Amelia i przed wrzuceniem zdjęcia do sieci poprosiła pracownika stacji, by napisał, że łezka pod jej okiem nie jest symbolem dumy z zabicia człowieka. Amelia zrobiła sobie taki tatuaż, by uhonorować pamięć osoby, którą nieumyślnie zabiła na pasach. Kobieta prowadziła ciężarówkę i zasnęła za kółkiem, doprowadzając do tragedii.