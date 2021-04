Ana de Armas nie rozpacza po Afflecku. Przyłapano ją z nowym przystojniakiem

Ana de Armas poznała Bena Afflecka na planie filmu "Deep Water", w którym grali małżeństwo. Bliska zażyłość z pracy szybko przeniosła się do życia prywatnego. Fani aktora, mierzącego się od lat z uzależnieniami od alkoholu i seksu, liczyli na to, że przy boku nowej ukochanej poradzi sobie z problemami. Wiele na to wskazywało. Jednak po niecałym roku związku para rozstała się.