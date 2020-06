Rozpaczliwy wpis Anny Maleady. Ze Stanem Borysem znaleźli się w dramatycznej sytuacji

W czasie rehabilitacji małżeństwo przebywało w Polsce. Kiedy muzyk poczuł się lepiej, wrócili do swojego stałego miejsca zamieszkania, czyli USA, gdzie są do teraz.

"Kochani rodacy w Polsce... My tu w USA naprawdę mamy bardzo ciężko. Wy już w kawiarniach i na piknikach, a nam biednym Amerykanom polskiego pochodzenia i innym grupom etnicznym wprowadzili godziny policyjne w imię pokoju w całym kraju. Gdzieś wybijają okna w sklepach, okradają, rabują bogate dzielnice... Sam pan Bóg wie, co jeszcze. Proszę módlcie się za nas, żeby nas nie pozabijali tutaj. Stop dyskryminacji, stop rasizmowi" - czytamy we wpisie Anny Maleady na Facebooku.

"Z tego co tu czytam, to faktycznie jest niebezpiecznie. Będę się modlić za was, aby to wszystko skończyło się bezpiecznie" - czytamy komentarze fanów.