Andrea Bocelli miał koronawirusa. Teraz chce pomóc innym chorym

Andrea Bocelli znajduje się w gronie artystów, którzy mieli spory udział w zbiórce pieniężnej na rzecz walki z koronawirusem. W Wielkanoc 12 kwietnia zaśpiewał w pustej katedrze w Mediolanie, a jego koncert online oglądało ponad 35 milionów osób na całym świecie pod hasłem One World Together .

- Jestem wzruszony i zachwycony, że to wszystko spotkało się z taką ogromną reakcją. To przerosło nasze największe oczekiwania. (...) To był niezmierny zaszczyt i przywilej użyczyć swój głos milionom modlących się ludzi. Mały, wielki cud, którego bohaterem był cały świat i który potwierdza mój optymizm co do przyszłości naszej planety - powiedział Bocelli tuż po koncercie.