Andrea Bocelli zaśpiewał w pustej katedrze. Wzruszający koncert obejrzały miliony widzów

Andrea Bocelli , wraz akompaniującym mu organistą Emanuele Vianelli wystąpił w Wielkanoc w kompletnie opustoszałej mediolańskiej Katedrze Narodzin św. Marii. Koncert "Music for Hope" był transmitowany w internecie, a wszyscy, którzy go oglądali, mogli usłyszeć takie utwory, jak "Ave Maria" Johanna Sebastiana Bacha, "Domine Deus" Antonio Rossiniego czy "Sancta Maria" Pietro Mascagniego.

- Jestem wzruszony i zachwycony, że to wszystko spotkało się z taką ogromną reakcją. To przerosło nasze największe oczekiwania. (...) To był niezmierny zaszczyt i przywilej użyczyć swój głos milionom modlących się ludzi. Mały, wielki cud, którego bohaterem był cały świat i który potwierdza mój optymizm co do przyszłości naszej planety - powiedział Bocelli.