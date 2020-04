Andrea Bocelli zaśpiewał w pustej katedrze w Mediolanie. Koncert obejrzało do tej pory 15 mln osób

Andrea Bocelli w Niedzielę Wielkanocną zagrał wyjątkowy koncert w katedrze w Mediolanie. Świątynia była kompletnie pusta.

W związku z pandemią koronawirusa nie mogą odbywać się żadne zgromadzenia. Dotyczy to nie tylko imprez masowych takich jak koncerty, ale też uczestnictwa we mszy. Wielkanoc to dla katolików jedno z najważniejszych świąt, które w tym roku musieli spędzić zupełnie inaczej. Włoski tenor postanowił umilić wszystkim Niedzielę Wielkanocną swoim występem.

Tuż przed rozpoczęciem koncertu Andrea Bocelli przytoczył słowa św. Augustyna.

- Kto śpiewa, modli się dwa razy - powiedział tenor.

ZOBACZ: Minister Kultury o pomocy dla artystów. Wymienia działania tarczy

Dodał również, że jego koncert, złożony z pieśni religijnych, to modlitwa za świat.

- Wierzę w siłę wspólnej modlitwy.

Andrea Bocelli to śpiewak znany na całym świecie. Bilety na jego koncerty rozchodzą się jak świeże bułeczki, a ona sam przyzwyczajony jest do tego, że śpiewa w miejscach wypełnionych po brzegi ludźmi.

W mediolańskiej katedrze Duomo był tylko on i akompaniujący mu organista katedry Emanuele Vianelli. Koncert był transmitowany w internecie, a wszyscy, którzy go oglądali, mogli usłyszeć takie utwory, jak "Ave Maria" Johanna Sebastiana Bacha, "Domine Deus" Antonio Rossiniego czy "Sancta Maria" Pietro Mascagniego. Występ oglądało na żywo 2 mln widzów. Do tej pory koncert Bocelliego obejrzało już 15 mln internautów.