Andrzej Grabowski ma kompleks? Szczere wyznanie aktora

Andrzej Grabowski to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce . Mimo że znany przede wszystkim z serialowej kreacji Ferdynanda Kiepskiego i kojarzony raczej z aktorstwem komediowym, ma też na swoim koncie co najmniej kilkadziesiąt dramatycznych występów teatralnych i filmowych. Oprócz tego od lat zasiada za jurorskim stołem w "Tańcu z gwiazdami".

- To mój duży kompleks od 21 lat, że przez bardzo wielu ludzi jestem traktowany jak Ferdek Kiepski. Bezrobotny alkoholik, leń, wciąż powtarzający, że w tym kraju nie ma dla niego pracy. Choć pewnie też jakoś inteligentny, skoro potrafi tak się w życiu ustawić, by się nie narobić, a zarobić. Przyjęcie roli Ferdynanda Kiepskiego, który zresztą na początku miał nazywać się Ludwik, też było ryzykowne. Wiedziałem, że mogę wpaść do szuflady "aktor jednej roli". Ten zawód czasami sprawia mi przyjemność, chociaż też bardzo męczy - zdradził Grabowski.