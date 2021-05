Andrzej Kosmala o Krzysztofie Krawczyku. "Mistrzu, będziemy dalej z tobą"

Mężczyzna we wpisie wspomniał o "Szansie na sukces" i ostatnich doniesieniach o synu Krzysztofa Krawczyka i jego rozprawie sądowej z byłą żoną muzyka. "Byliśmy dzisiaj w podróży do 'Szansy na sukces', nad którą, jeżeli oglądaliście, unosił się ślad Krzysztofa Krawczyka. Nawet kolega, który tak pięknie śpiewał Niemena, dał sobie radę z piosenką Krawczyka, a to wbrew pozorom nie jest łatwe!" - czytamy w poście.