Krzysztof Krawczyk nie żyje. Miał 74 lata

Krzysztof Krawczyk zmarł 5 kwietnia. Smutną wiadomość potwierdziła żona artysty w rozmowie z Onetem. Krawczyk pod koniec marca trafił do szpitala zarażony koronawirusem . Jak ustaliła Wirtualna Polska, nie była to przyczyna śmierci muzyka.

Dopiero powrót do Polski w 1985 r. sprowadził go na właściwe tory. Krzysztof Krawczyk poznał kobietę, która odmieniła jego podejście do życia. - Wcześniej byłem okropnym poligamistą. Odkąd poznałem Ewę, jestem jej wierny. I to jest miłość, i to jest cud - powiedział w magazynie "Dobry tydzień".