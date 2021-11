Andrzej Kosmala odpowiada na wywiad Krawczyka Juniora. "Bardzo mi ciebie żal"

"Przez ostatnie lata Krzysztof mimo bólu fizycznego (kontuzja biodra) był niezwykle aktywny. Nagrał przez ostatnie 10 lat 9 płyt, każdej płycie towarzyszyła trasa promocyjna (wywiady dla radia, telewizji, prasy), zagrał setki koncertów, grał telewizje sylwestrowe i inne, nakręcał teledyski do premierowych piosenek, a przede wszystkim nakręcił dla TVP film 'Całe moje życie', a teraz jego syn Igor, który nie potrafił wsiąść w autobus podmiejski i go odwiedzić, o co miał żal do niego do końca życia, opowiada bzdury o chorobie Alzheimera, która podobno nie pozwoliła ojcu sprawnie funkcjonować psychicznie" - napisał na Facebooku.