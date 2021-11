Syn Krawczyka był zastraszany. "Osoba z otoczenia Ewy"

- Przyjechaliśmy w nocy i czekaliśmy, aż ten bandzior przyjdzie - kontynuował opowieść Lichtman. - Oczywiście nikt nie przyszedł i to się rozeszło ostatecznie. Zadzwoniłem do Krzysztofa, już wtedy byłem oczywiście persona non grata, bo jego żona sobie mnie nie życzyła. Wysyłano do mnie adwokatów, straszono, że jak się będziemy wtrącać do rodziny, to będzie sprawa. I mówię mu, że ja nie mogę tego zrozumieć, że jego własny syn nie ma do niego dostępu. A on mi na to, że on przecież ma kontakt z Krzysiem. Przed świętami poszliśmy od niego na obiad i Krzysztof mówi, że mi wybacza. Mówię do niego: "Mi wybaczasz, że ja broniłem twojego syna z moją żoną? Nie rozśmieszaj mnie". I on tylko spuścił głowę.