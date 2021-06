Andrzej Kosmala ostro o Lichtmanie. "Zionie do mnie nienawiścią"

Po śmierci Krawczyka oliwy do ognia dolał wątek jedynego syna wokalisty. Wielokrotnie pisaliśmy o tej wstrząsającej i trudnej do rozwikłania sprawie. Andrzej Kosmala odniósł się ostatnio w ostrych słowach do Lichtmana, który staje murem za Krzysztofem juniorem.