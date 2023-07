Andrzej Krzywy trzyma koty zamknięte. "Nie było innego wyjścia"

Krzywy przyznał, że nie chce ryzykować. - Nie wiadomo co jest przyczyną nagłych zgonów, choć niektórzy weterynarze uważają, że jest to wirus ptasiej grypy. Inni sądzą, że przyczyna leży w mięsie, dlatego zamiast ulubionej wołowiny karmimy ich suchą i mokrą karmą. Ale jak jest naprawdę, nie do końca jeszcze wiadomo. Dlatego nasze koty od kilku tygodni siedzą w domu i są na przymusowej diecie. To dla nich wielka tragedia i trauma, bo do tej pory były przyzwyczajone do hasania po naszym ogrodzie. Trochę nam więc dokazują, płaczą, psioczą i miauczą, ale coś za coś - tłumaczył.