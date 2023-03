Andrzej Krzywy i Anna Domańska są razem od 13 lat. Przeżyli dramat. "To cud, że chodzi"

Andrzej Krzywy, lider zespołu De Mono, zbliża się do 60-tki. Ma przy sobie ukochaną żonę, o której jednak nie mówi za wiele. Piosenkarz, autor tekstów i kompozytor ma zasadę, której trzyma się od dekad - stara się nie epatować w mediach swoim życiem prywatnym. Ale co nieco oczywiście przedostaje się do wiadomości jego fanów.