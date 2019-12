Andrzej Piaseczny odnalazł miłość: "Nie jestem samotny, tworzę relację"

Andrzej Piaseczny rzadko zdarza szczegóły ze swego życia prywatnego. Tym razem ujawnił, że od pewnego czasu jest w związku.



Andrzej Piaseczny należy do osób, które cenią swoją prywatność . Wokalista rzadko porusza tematy związane ze swoim życiem uczuciowym. Ostatnio pojawił się w programie "Kulisy sławy Uwaga TVN", w którym po raz pierwszy od dawna poruszył kwestię swojego związku.

- Wolałbym nie myśleć o sobie jako o celebrycie. To słowo ma dla mnie negatywny wydźwięk. Jestem rozpoznawalny, ale jestem muzykiem, piosenkarzem. Nie interesuje mnie takie bulwarowe pokazywanie się w mediach. Nie jestem samotny, tworzę relację, może kiedyś będę chciał z nią wyjść do świata, nie wykluczam tego - wyjaśnia.

- Rodzice od zawsze poświęcali nam dużo czasu, uwagi i troski, więc jesteśmy zobowiązani do tego, by to ciepło i troskę oddawać, gdy następuje zamiana ról - powiedział Piaseczny.