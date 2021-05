Andrzej Piaseczny uderza w Jacka Poniedziałka. "Nie będzie postrzegany wyłącznie jako aktor"

- Wiesz, w czym moim zdaniem przez długi czas polegał fenomen Tuska? Na tym, że on był człowiekiem. Że on – nawet jeśli robił rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam – to on był w stanie wyjść, powiedzieć, wytłumaczyć, po ludzku powiedzieć. [...] Co mam do zarzucenia klasie politycznej od "a" do "z"? To, że mają nas w nosie. To, że mają wyłącznie swój interes przed nosem, a nas w nosie. Ostatnim politykiem, który długofalowo myślał o tym kraju, był Jerzy Buzek - stwierdził.