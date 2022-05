Aresztowali go na wizji. Aktor tym razem miał molestować mężczyznę

Do zatrzymania Dicka przez policję doszło 11 maja nad ranem na terenie parku O’Neill w Trabuco Canyon (Kalifornia). 56-latek od dłuższego czasu mieszkał tam w wozie kampingowym i streamował swoje poczynania z grupą internetowych osobowości. To właśnie na terenie obozowiska miało dojść do napaści seksualnej na mężczyznę, który zgłosił sprawę na policję.