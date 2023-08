Aneta Glam w swoim żywiole. Pokazała, jak oblewa się szampanem

Aneta Glam jako jedna z bohaterek show TVN "Żony Miami" chwaliła się luksusowym życiem u boku 72-letniego miliardera, George'a Wallnera. Choć Polka może nie jest osobą, która zdradza każdy szczegół ze swojego życia, to jednak wiadomo, że jej związek trwa już ok. 10 lat. Nie ukrywa też, że willa w prestiżowej dzielnicy Miami, własny jacht i garderoba warta miliony dolarów to główne ambicje, jakie posiada.