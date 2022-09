Aneta Kręglicka chudziutka jak przecinek. Odsłoniła umięśniony brzuch

Kręglicka podkreśla, że ćwiczenia są modyfikowane w zależności od pory roku. Treningi dostosowywane są też do dysponowanego przez nią czasu i pracy. Miss World 89' podkreśla też, że nigdy nie była na diecie. "Moja figura, to przede wszystkim higiena życia, regularny ruch i genetyka. Dostosujcie więc sportową rutynę do swoich potrzeb, fizycznych możliwości i wieku" - radzi w dalszej części wpisu.