Aneta Kręglicka o wyborach. Ciągle ma nadzieję na lepsze jutro

Aneta Kręglicka nie przeszła obojętnie obok wygranej Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 2020. Miss Polonia napisała na swoim profilu na Instagramie, co myśli o obecnej sytuacji w Polsce.

"No cóż, po wczorajszych emocjach musiałam trochę upuścić energii i ukoicć nerwy. Trzeba iść do przodu i robić swoje" - czytamy we wpisie gwiazdy.