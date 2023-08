Aneta Kręglicka pozuje w białym bikini. Czas się dla niej zatrzymał

"Wracam do Was ze wspomnieniami ostatnich dni. Hiszpania jest.. No właśnie, jaka jest naprawdę? Z moich dotychczasowych doświadczeń czasami nie do zniesienia, ale bywa też klimatyczna i smaczna, o ile daleka od typowej turystyki. W ubiegłym roku, po długiej przerwie, byłam nią zawiedziona. Obecnie to moje drugie podejście i coraz częściej znajduję tu miejsca, które mogę polubić. Mimo pełni sezonu, z sukcesem udaje mi się wypoczywać z dala od tłumu" - przyznała.