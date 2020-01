Aneta Zając w siniakach. Internauci zwrócili jednak uwagę na coś innego

Aneta Zając przeszła kolejną metamorfozę. Tym razem jednak na potrzeby serialu "Pierwsza miłość". I choć pochwaliła się fanom efektem końcowym przemiany, ich uwagę zwróciło coś zupełnie innego.

Aktorka dba o to, by jej wielbiciele wiedzieli, co u niej słychać. Regularnie publikuje zdjęcia, na których można zobaczyć, jak przygotowuje się do roli, jak wygląda jej praca i co robi w wolnym czasie. Ostatnio pokazała jednak coś, co sprawiło, że niektórzy mogli poczuć się zaniepokojeni.