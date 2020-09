Angelina Jolie jest wściekła na Brada Pitta. To miało być tylko ich miejsce

Jednak po dekadzie wspólnego życia aktorka stwierdziła, że różnice między nimi są nie do pogodzenia i w 2016 r. złożyła pozew rozwodowy. Walka o prawa do opieki nad dziećmi i podział majątku wciąż trwa .

Nie oznacza to jednak, że wzajemnie nie interesują się dalszymi losami swojego byłego partnera. Od niedawna u boku Brada Pitta jest widywana nowa kobieta. Jest nią modelka polskiego pochodzenia Nicole Poturalski.

Według najnowszych doniesień tabloidów para przebywa we francuskiej posiadłości z winnicą Chateau Miraval należącą do Brada Pitta. Formalnie drugą właścicielką nadal jest Angelina Jolie.

Aktorka ponoć jest rozczarowana faktem, że były mąż sprowadził kochankę do ich dawnego gniazdka wartego 60 mln dolarów. To właśnie tam Jolie i Pitt wzięli ślub.

- Angie jest wściekła i całkowicie oszołomiona faktem, że Brad mógł się do tego posunąć. Miała wielką nadzieję, że po okresie okropnej walki uda im się złagodzić ich stosunki, ale teraz stało się to niemożliwe - zdradził informator "The Sunday Mirror".