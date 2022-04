Angelina Jolie pozywa FBI? Dziennikarze połączyli kropki

Jak podaje Politico, Angelina Jolie miała wysłać pozew do FBI, w którym oskarża funkcjonariuszy o to, że zignorowano jej prośbę o przedstawienie dokumentów ze śledztwa prowadzonego po incydencie w prywatnym samolocie z 2016 r. Choć w pozwie osoba go składająca chce pozostać anonimowa i przedstawia się jako Jane Doe, dziennikarze amerykańskich mediów szybko połączyli kropki. Szczegóły sprawy wskazują, że sprawa dotyczy Jolie i jej rodziny. Otóż osoba ta uważa, że FBI odmówiło przedstawienia dokumentów ze śledztwa, które toczyło się po awanturze w samolocie, gdzie miało rzekomo dojść do przemocy fizycznej.