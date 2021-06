"Nie wybaczy mu". Angelina wściekła po decyzji sądu

Brad Pitt i Angelina Jolie dłużej ciągają się po sądach w związku z rozwodem niż byli oficjalnie małżeństwem. Choć byli parą od 2005 r., to dopiero w 2012 r. ogłosili zaręczyny, a dwa lata później wzięli ślub - co było tylko czystą formalnością i pięknym wydarzeniem dla ich dzieci. Sielanka długo nie trwała. Jako mąż i żona wytrzymali tylko dwa lata. W 2016 r. Angelina złożyła pozew rozwodowy, w którym pisała o "różnicach nie do pogodzenia". Jolie od tamtej pory domagała się wyłącznego prawa do opieki nad dziećmi - z możliwością sądownie ustalonych spotkań dzieci z Bradem.