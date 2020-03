Angelina Jolie przekazała milion dolarów na rzecz walki z niedożywieniem dzieci

– Prawie miliard dzieci nie chodzi do szkoły z powodu zamknięcia placówek na całym świecie. Wiele z nich jest zależnych od opieki i żywienia, które otrzymują w czasie nauki szkolnej. Tylko w Ameryce ok. 22 mln potrzebuje żywnościowego wsparcia – oznajmiła w oświadczeniu cytowanym przez dziennik.

Dlatego też aktorka przekazała fundusze amerykańskiej organizacji No Kid Hungry, która, dostarcza żywność najbardziej potrzebującym dzieciom. Jak wynika z informacji dziennika, organizacja wykorzystała na ten cel już ok. 2 mln dolarów, dożywiając małych obywateli w około 30 stanach.

- No Kid Hungry dokłada wszelkich wysiłków, by dotrzeć do potrzebujących dzieci tak szeroko, jak to tylko możliwe – dodała aktorka w oświadczeniu.