Angelina Jolie spotyka się z The Weeknd? Te zdjęcia tylko podsyciły plotki

Brytyjski dziennik "Daily Mail" opublikował w poniedziałek zdjęcia 46-letniej Angeliny Jolie i 31-letniego wokalisty The Weeknd. Parę przyłapano w sobotę wieczorem w jednej z luksusowych restauracji w Santa Monica. Jak podaje gazeta, artyści spędzili ze sobą ponad 2 godziny we włoskiej restauracji, a następnie pojechali wprost do rezydencji muzyka w Bel-Air. I choć jak zauważa tabloid, początkowo zadbali o to, by do restauracji przyjechać osobno, wychodząc z lokalu zupełnie już nie kryli się ze swoim towarzystwem.