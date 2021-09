Angelina Jolie znowu uderzyła w Brada Pitta. "Rozpaczliwa próba celebryty"

Sędzia został zdyskwalifikowany. To oznacza, że jego orzeczenie jest zawieszone. W tym momencie Jolie ma pełną opiekę nad dziećmi, a Pitt ma prawo je odwiedzać. Pitt złożył wniosek o unieważnienie tej decyzji. Jak dowiedział się serwis Page Six, w ramach odpowiedzi Jolie rzuciła nowe oskarżenia wobec byłego partnera. Twierdzi, że Pitt próbuje wykorzystać swoją sławę, by uzyskać specjalne traktowanie w ich sporze o prawo do opieki.