Angelina Jolie zatrudnia własne dzieci. Najmłodsza pracownica ma 15 lat

- Angelina zabierała swoją córkę Vivienne do teatru, odkąd była małą dziewczynką. Obie spotkały się z S.E. Hinton, która była mniej więcej w wieku Vivienne, kiedy pisała swoją powieść - zdradziło źródło PageSix. Wspomniana S.E. Hinton to autorka powieści "The Outsiders" z 1967 r., której adaptacja będzie teraz wystawiana na Broadwayu. W 1983 r. do kin trafiła ekranizacja w reżyserii Francisa Forda Coppoli.