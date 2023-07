Dziewczyna Roberta De Niro dostała paraliżu twarzy po porodzie. "Moja twarz się rozpuszczała"

To, co opisuje Tiffany, to objawy tzw. porażenia Bella. Jak czytamy w serwisie ABCZdrowie, nie jest rzadką dolegliwością. Dotykać może od 10 do 40 proc. ludzi na całym świecie. Istotą porażenia Bella jest samoistne zaburzenie siódmego nerwu czaszkowego. W praktyce oznacza to, że jedna strona twarzy jest sparaliżowana. Chory ma trudności z gryzieniem, przełykaniem, czasami z mówieniem.