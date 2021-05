Ania Lewandowska opowiedziała o swoich niedoskonałościach. "Moje ciało nigdy nie będzie perfekcyjne"

Ania Lewandowska opowiedziała o swoich niedoskonałościach

"Moje ciało to narzędzie mojej pracy. Pracy, którą wykonuję systematycznie i z pełnym zaangażowaniem, bo robię to, co naprawdę kocham!" - czytamy pod zdjęciem. Gwiazda zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała fanom o swoich "niedoskonałościach". "Mimo ogromnego wysiłku pod tymi getrami kryje się mnóstwo niedoskonałości - popękane naczynka, pajączki, cellulit (czy któraś z nas go nie ma?), rozciągnięta skóra na brzuchu po dwóch ciążach…" - wyznała.