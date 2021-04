Anna Lewandowska w bikini. Pochwaliła się fantastyczną figurą

Anna Lewandowska to influencerka, która popularność wykorzystuje głównie do propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia. Trenerka na swoich programach ćwiczeń zdążyła stworzyć prawdziwe imperium fitness. Trzeba jednak przyznać, że nie spoczywa na laurach i cały czas zachęca fanki do ćwiczeń, proponując im kolejne treningi.