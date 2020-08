Anita Lipnicka ma poważny problem. "Od pół roku jestem bezrobotna"

"Pozdrowienia z domowych wczasów nad Wisłą przesyła bezrobotna piosenkarka wraz z równie bezrobotnym mężem i psem! To już początek szóstego miesiąca bez koncertów. Cieszymy się więc tym, co mamy: sobą. Na bezrybiu dobry rak. Oto nasz pierwszy wieczór bez dzieci tego lata. Pijemy więc prosecco i wspominamy czasy, kiedy było nas stać na ekskluzywne wakacje dla pięcioosobowej rodziny... Ale co tam. Nie ważne gdzie, ważne z kim się bawisz!"

W 2019 r. Anita Lipnicka świętowała 25-lecie pracy artystycznej. Prywatnie od 2003 do 2015 r. była związana z walijskim muzykiem i kompozytorem Johnem Porterem. 23 lutego 2006 r. na świat przyszła ich córka Pola. Niespodziewanie we wrześniu 2016 r. dowiedzieliśmy się o ślubie gwiazdy z Markiem Gray'em. Anglik jest artystą interdyscyplinarnym specjalizującym się w grafice. To on stoi za teledyskiem do piosenki "Ptasiek" Anity Lipnickiej.