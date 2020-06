Lipnicka pokazała męża. Fani gratulują jej przystojnego Anglika

Po rozstaniu z Johnem Porterem postanowiła odsunąć się w cień. O Anicie Lipnickiej znów zrobiło się głośno we wrześniu 2016 r. Powód? Artystka zmieniła stan cywilny, a jej wybrankiem został Mark Gray . Od tego czasu parę widujemy bardzo sporadycznie na show-biznesowych imprezach czy w mediach społecznościowych. Ostatnio wokalistka zrobiła jednak wyjątek i opublikowała post, na którym pokazała męża. Zaintrygowała fanów tym, co napisała pod nim.

Na zdjęciu uśmiechnięta Lipnicka przytula Marka Graya. "To był dla nas dobry dzień ☀Nie powiem, co się wydarzyło, bo mój mąż @freqart uważa, że i tak gadam za dużo😬😂" – przyznała żartobliwie piosenkarka. W komentarzach nie brakuje dociekliwych pytań, cóż takiego się wydarzyło, że przystojny Anglik zabronił mówić o tym na Instagramie. Tego jednak, pomimo nacisków, Lipnicka wyjawić nie chce.

W 2019 r. Anita Lipnicka świętowała 25-lecie pracy artystycznej. Prywatnie od 2003 do 2015 r. była związana z walijskim muzykiem i kompozytorem Johnem Porterem. 23 lutego 2006 r. na świat przyszła ich córka, Pola. Niespodziewanie we wrześniu 2016 r. dowiedzieliśmy się o ślubie gwiazdy z Markiem Gray'em. Anglik jest artystą interdyscyplinarnym specjalizującym się w grafice. To on stoi za teledyskiem do piosenki "Ptasiek" Anity Lipnickiej.