Anita Lipnicka z wiekiem pięknieje. Pamiętacie jej zdjęcia sprzed ponad 20 lat? Zobaczcie najnowsze!

W 1996 r. wydała swój pierwszy solowy album "Wszystko się może zdarzyć", który został bardzo dobrze przyjęty przez publiczność, a wokalistka otrzymała trzykrotny status platynowej płyty. Kolejnym głośnym przedsięwzięciem okazał się być duet z Johnem Porterem. Ich wspólny krążek "Nieprzyzwoite piosenki" również pokrył się platyną. Po kilku wspólnych płytach Lipnicka powróciła jednak do solowych projektów i w 2009 wydała pierwszy, po dziewięciu latach przerwy, solowy album pt. "Hard Land of Wonder".