Anita ze "Ślubu" na rodzinnym zdjęciu. Takich świąt jeszcze nie miała

"Ślub od pierwszego wejrzenia" to popularne reality show, dzięki któremu uczestnicy mają szansę znaleźć prawdziwą miłość. Muszą jednak zdobyć się na duże ryzyko, bowiem wszyscy, którzy biorą w nim udział, poznają się dopiero na ślubnym kobiercu. Celem programu jest sprawdzenie, czy na podstawie danych z badań można dobrać pary, które zostaną ze sobą do końca życia.

Program już udowodnił, że tak ryzykowny pomysł może zakończyć się sukcesem. Żywym dowodem na to są Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak, jedni z najpopularniejszych uczestników show. Po ponad dwóch latach od emisji nadal są parą. Oboje prowadzą konta na Instagramie, gdzie często wrzucają posty związane z życiem prywatnym. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się profil Anity – śledzi go 240 tys. osób.

W swoim najnowszym wpisie Anita pokazała się na kilku fotkach z mężem i dziećmi – Jerzykiem oraz Bianką. W opisie możemy przeczytać, że te święta były dla niej inne niż poprzednie. "Tak kameralnie jeszcze nie spędzaliśmy świąt, ale różne sytuacje zdrowotne sprawiły, że tym razem zostaliśmy w Krakowie - gdzie razem z dziadkiem Andrzejem siedliśmy dziś do wielkanocnego stołu" – napisała.

W dalej części wspomniała o tym, że jej mąż chciał zamówić catering, by ułatwić sprawę, ale Anita była uparta i ostatecznie skończyło się na tym, że sami wszystko przygotowali.

W komentarzach fani podkreślili, że Anita ma wspaniałą rodzinę. "Wy jesteście tacy nieudawani, bez masek, to w was kocham. Piękni jesteście i wasze cukiereczki też", "O Jezu... Jak ten czas leci. Baaaardzo pięknie wyglądacie. Cieszę się, że wam tak się poukładało. Uwielbiam was i kibicuję", "Piękna rodzina" – napisali m.in.