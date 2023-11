Anita znalazła męża w show TVN. Teraz wypoczywa w bikini na rajskich wakacjach

"Hmm może kiedyś i ja. Od początku kiedy się poznaliśmy mówiłem że Zanzibar & Kite, to jedno listy TO DO! zamiast tego, wyszło że od ponad 5 lat na Kite nie pływałem nigdy więcej. Bo MY -Tatusiowie stawiamy siebie na ostatnim miejscu" - odparował uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia".