Anna Cieślak zamieściła wymowny wpis. Fani dopatrują się drugiego dna

Doniesienia o związku Anny Cieślak i dyrektora programowego TVN zelektryzowały kolorową prasę i opinię publiczną. Choć to dość nietuzinkowa para, to jak informowało źródło serwisu Pudelek, są w sobie bardzo zakochani.

Cieślak przygotowuje się do roli Anieli - bohaterki sztuki Aleksandra Fredry - "Śluby panieńskie", która zostanie wystawiona w wersji on-line w Teatrze Polskim (rolę tę grała już w 2010 r., z tym, że w filmie Filipa Bajona).

Zamieściła zdjęcie z próby online i okrasiła je przewrotnym i jakże wymownym cytatem z klasycznej komedii. "Dziwnie — i dziwnie! Brzmią mi jeszcze uszy. Słowami, dotąd nieznanemu duszy. Jak on ją kocha! I pewnie nie zwodzi: Wszystko, co powie, wzrok jasny dowodzi", napisała. Słowa te oczywiście wypowiada Aniela, żywiąc gorące uczucie do Gustawa.