Anna Dereszowska bardzo tęskni za mamą. Zmarła, kiedy aktorka była jeszcze dzieckiem

- Strata matki jest dojmująca, określająca dziecko na całe życie. Sama teraz tego doświadczam. Im stawałam się starsza, tym ten brak mamy był dla mnie dotkliwszy. Paradoksalnie teraz odczuwam go dużo bardziej niż wtedy, kiedy byłam dzieckiem. Teraz bardzo mi potrzeba rozmowy z mamą, jej wsparcia, kobiecego doświadczenia, takiego dojrzałego doświadczenia macierzyństwa - mówiła "Super Expressowi".

Dzisiaj Dereszowska wspiera kampanię Diagnostyka Jajnika pod hasłem "Dubla nie będzie" i apeluje do kobiet, by się badały.

- Oczywiście, że może się zdarzyć, że zachoruję. Jeśli jednak będę o siebie dbała, regularnie się badała i odpowiednio odżywiała to nawet, jeśli miałoby się coś złego wydarzyć, to uda się wykryć zmianę na tyle wcześnie, że będzie można z tym zawalczyć. Oczywiście czasem są to trudne walki i nie da się pewnych rzeczy uniknąć typu osłabienie czy wypadanie włosów po chemioterapii - powiedziała.