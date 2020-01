Anna Dereszowska z facetem na wspólnym zdjęciu. I do tego to wyznanie miłości!

Anna Dereszowska i Daniel Duniak praktycznie nigdy nie pozują razem do zdjęć. Ale teraz zrobili wyjątek. I to jaki.

"Ten przystojniak, do którego się przytulam (i baaardzo to lubię) ma dziś urodziny! Koziorożec, jak ja. Łatwo nie jest, ale jakoś dajemy radę. Szczerze mówiąc, całkiem przyzwoicie nam się nasza wspólna droga układa... i oby była jak najdłuższa! Wszystkiego co najlepsze kochany "niemężu"! Love You!" - napisała na Instagramie Dereszowska.