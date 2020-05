Anna Dymna o Zbigniewie Wodeckim: "Był jak brat"

"Ja z Krakowa, on z Krakowa. Był dla mnie jak brat. Był niezwykłą osobą w moim życiu. To człowiek zawsze uśmiechnięty, zawsze żartował do samego końca. Takich ludzi jak on jest bardzo mało w naszym życiu" - powiedziała.

"Brakuje mi go w momencie, gdy sobie uświadamiam, że już go nie spotkam tutaj. Ale z drugiej strony wiem, że on cały czas jest. Mam świadomość, że mimo, że go jeszcze nie spotkałam, to jutro czy pojutrze na pewno go spotkam. Ja tak zawsze mówię i jakoś mi lepiej" - dodała Anna Dymna.