Anna Gzyra nie może skończyć budowy domu. Miała fatalną ekipę

Anna Gzyra miała ambitny plan, by zamieszkać z rodziną w nowym domu przed świętami Bożego Narodzenia. Ale w zeszłym roku. Niestety wynajęta ekipa się nie popisała i choć tamci "fachowcy" już dawno dla niej nie pracują, to dom ciągle nie nadaje się do zamieszkania. Aktorka wyznała, co jest jeszcze do zrobienia.