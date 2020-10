Nie ma wątpliwości. Powiedziała, co myśli o protestach kobiet

"Kiedy ostatnim razem oddawałam rzeczy do domu dziecka, pani zapytała mnie czy mam może wózek do oddania. Bo jedna z podopiecznych zaraz rodzi. Miała 14 lat i chyba żadnego wsparcia. Tata dziecka się nie poczuwał. Urodzić to jedno. Pytanie co dalej jeśli sytuacja jest trudna, bardzo trudna, skrajna (życiowo, zdrowotnie). Co państwo może dać. Zewsząd dochodzą głosy, że daje niewiele" - gorzko podsumowała i zdradziła, że wybiera się na warszawską demonstrację.