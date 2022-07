Anna i Robert Lewandowscy korzystają z ostatnich dni urlopu. Świetnie się bawią

Po kolejnym sezonie pełnym sukcesów rodzina Lewandowskich wypoczywa na zasłużonym urlopie. Robert wkrótce będzie musiał wrócić do treningów, choć nie wiadomo jeszcze czy w Monachium, czy w Barcelonie. Tymczasem korzysta z czasu wolnego, który spędza z rodziną. Najpierw pojechali na Majorkę, gdzie mają własny dom i świętowali 9. rocznicę ślubu. Później wrócili na jeden dzień do Warszawy, by znowu wylecieć, tym razem na Sycylię.