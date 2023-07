Anna Janocha rzuciła aktorstwo lata temu. Odnosi sukcesy w zupełnie innej branży

Janocha zaczęła od epizodu w "Klanie" (2005) - zagrała tam koleżankę Olki Lubicz ze studiów. Na planie znalazła się po namowach Jakuba Tolaka, serialowego Daniela, a prywatnie jej partnera. To on dostrzegł aktorski potencjał Janochy, która miała wtedy 21 lat i zupełnie inne plany na przyszłość. Potem pojawiła się w "Na dobre i na złe", by wreszcie na nieco dłużej zagościć w "M jak miłość". Zagrała też epizody w "Samym życiu", "Pierwszej miłości". Brała udział w show "Jak oni śpiewają", a w 2011 r. mignęła w "Plebanii". Była to jej ostatnia znana rola.