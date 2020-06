Słowa Kalczyńskiej o LGBT wywołały burzę. Gwiazda TVN nie odpuszcza

Dodała przy tym, że na warszawskie parady równości nie chodzi, ale nie oznacza to, że jest faszystką i sympatyzuje z Putinem.

"A może błędem jest, gdy dziewczyna ma na sobie krótką spódniczkę – nie powinna potem być zaskoczona, że została zgwałcona? Albo sama szła wieczorem? Może to ona jest winna temu, że została zgwałcona? To ten sam sposób myślenia" – napisano w odpowiedzi na słowa Kalczyńskiej.

Dziennikarka nie odpuszcza i dalej próbuje przekonywać do swoich racji. Ostatnio napisała na Twitterze, że "szeroko pojęta estetyka dotycząca wyglądu, zachowania, stylu bycia jest w dzisiejszych czasach bardzo bardzo polityczna i niesie ze sobą skutki. Nie mówię czy dobre czy złe. Mówię, że to ma duże znaczenie i trzeba brać za to odpowiedzialność".