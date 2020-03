Anna Kalczyńska radzi, jak dbać o zdrowie

Anna Kalczyńska zdradziła na Instagramie, jak dba o swoją odporność. Ma kilka sprawdzonych sposobów.

"Podnoście odporność. My się staramy. Dziś rano byliśmy u lekarza, sprawdzając, czy wszystko ok. Potem zrobiłam zakupy pełne warzyw i owoców, a teraz gotuję: warzywne ratatouille, rozgrzewającą zupę, pastę z pieczonych warzyw (świetny przepis na stronie "Dzień dobry TVN"). Jeśli chcecie wiedzieć, trudno mi przychodzi przekonanie dzieci do warzyw, ale hasło: "to przeciw wirusom!" działa ostatnio magicznie! Gonię dzieci do snu, żeby się wysypiały, łykamy witaminę D3, no i oczywiście myjemy rączki, długo i namiętnie, śpiewając razem 2 razy z rzędu "happy birthday"! A Wy? Jakie macie patenty na zdrowie?".