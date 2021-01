Anna Kalczyńska udzieliła wzruszającego wywiadu. Opowiedziały z mamą o zmarłym ojcu

Okazuje się, że to właśnie Krzysztof Kalczyński był osobą, która zaprowadziła córkę na egzamin do szkoły muzycznej. Jak wspomina Halina Rowicka, jej mąż był muzykiem i pewnie to on zaszczepił u córki tę pasję. "To tata zaprowadził mnie na egzamin do szkoły muzycznej, to z tatą pierwszy raz weszłam do szkoły pełnej obcokrajowców. Tata uczył mnie odwagi i kochał mnie bezwarunkowo" - wspomina prowadząca "Dzień dobry TVN".